Apple Aktie 908440 / US0378331005
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Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 296 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die App-Store-Umsätze seien im Juni dank positiver Währungseffekte um 2 Prozent gestiegen, schrieb David Vogt am Montag nach der Auswertung. Die Aktie notiere in etwa auf dem Niveau des Durchschnitts der letzten drei Jahre, was die solide Nachfrage reflektiere, die aber durch die unsichere KI-Strategie des Unternehmens aufgezehrt werde./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 296.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 312.66
|
Abst. Kursziel*:
-5.33%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 312.73
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.35%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
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