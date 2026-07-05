ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 296 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die App-Store-Umsätze seien im Juni dank positiver Währungseffekte um 2 Prozent gestiegen, schrieb David Vogt am Montag nach der Auswertung. Die Aktie notiere in etwa auf dem Niveau des Durchschnitts der letzten drei Jahre, was die solide Nachfrage reflektiere, die aber durch die unsichere KI-Strategie des Unternehmens aufgezehrt werde./rob/edh/ag;