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Hebel-Gefahr 18.08.2026 03:20:00

Bitcoin: Nachfrage zieht an - doch ein wichtiger Treiber fehlt

Bitcoin: Nachfrage zieht an - doch ein wichtiger Treiber fehlt

Die Nachfrage nach Bitcoin zieht wieder an, doch ein Blick auf die Handelsdaten zeigt, warum Analysten bei der Parallele zur Mai-Rally vorsichtig bleiben.

  • CryptoQuant-Daten zeigen wieder mehr Bitcoin-Nachfrage wie vor der Mai-Rally
  • Vor allem Derivate treiben die Erholung, der Kassamarkt bleibt zurückhaltend
  • Rekordlongs von rund 23,4 Milliarden US-Dollar erhöhen das Liquidationsrisiko

Der Bitcoin-Kurs liegt aktuell bei rund 63'000 US-Dollar (Stand: 16. August 2026), und laut Daten der Analyseplattform CryptoQuant, die CCN vorliegen, wächst die Nachfrage nach der Kryptowährung wieder deutlich. Die Struktur ähnelt dem Muster, das den Kurs im Mai 2026 in Richtung 82'000 US-Dollar trieb, allerdings mit einer entscheidenden Lücke.

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Bitcoin-Kurs: Warum der Kassamarkt fehlt

Ein Grossteil der jüngsten Verbesserung stammt offenbar aus dem Derivatemarkt und nicht aus gleichzeitigen Käufen am Kassamarkt. Futures erlauben es Händlern, Positionen über Fremdkapital zu vergrössern, ohne dass dafür entsprechende Mengen an Bitcoin tatsächlich gekauft werden müssen. Das kann eine Rally beschleunigen, macht die Position aber auch anfälliger, wenn sich der Kurs gegen die gehebelten Wetten dreht.

Der Strukturwandel zu Derivaten ist inzwischen gut belegt: Eine aktuelle Analyse von WisdomTree sieht Futures, Optionen und Hebelprodukte als zunehmend entscheidend für die kurzfristige Preisbildung von Bitcoin. Eine bei der US-Terminbörsenaufsicht CFTC eingereichte Auswertung auf Basis von Kaiko-Daten zeigt zudem, dass unbefristete Futures im Jahr 2025 rund 68 Prozent des gesamten Bitcoin-Handelsvolumens ausmachten.

Niedrige Volatilität und Rekordlongs erhöhen das Risiko

Jeff Park, Partner bei Parafi Capital, verwies zusätzlich auf eine ungewöhnliche Divergenz: Die implizite Volatilität von Bitcoin ist auf ihr Tief seit Jahresbeginn 2026 gefallen, während die Renditen von US-Staatsanleihen im gleichen Zeitraum auf ihren höchsten Stand seit Jahresbeginn geklettert sind. Park deutete an, dass sich diese Kombination nur in eine Richtung auflösen könne, liess aber offen, welche das ist. Der Goldanleger Peter Schiff griff die Beobachtung auf und erwartet einen Bitcoin-Crash, weil Anleger die aufgebauten Risiken seiner Ansicht nach ignorieren. Park widersprach dieser Lesart jedoch öffentlich, ohne selbst eine Crash-Prognose zu bestätigen.

Der Krypto-Analyst Joao Wedson beziffert die aggregierten Bitcoin-Longpositionen an den von ihm beobachteten Börsen laut CCN auf ein Rekordhoch von rund 361'000 BTC, umgerechnet etwa 23,4 Milliarden US-Dollar. Die Shortseite liegt bei rund 264'000 BTC beziehungsweise etwa 17,1 Milliarden US-Dollar, was einer Verteilung von gut 57 Prozent Long gegenüber gut 42 Prozent Short entspricht. Laut Wedson sind ähnlich einseitige Positionierungen in der Vergangenheit wiederholt grösseren Liquidationswellen vorausgegangen, etwa rund um den Zusammenbruch der Kryptobörse FTX und in Phasen, in denen Bitcoin über 100'000 US-Dollar notierte.

Was für eine tragfähige Rally noch fehlt

Der wunde Punkt bleibt die Herkunft der Nachfrage: Das Interesse privater Anleger bleibt schwach, während institutionelle Käufe über Bitcoin-ETFs vergleichsweise robust ausfallen. Fidelity Digital Assets weist zudem darauf hin, dass unbefristete Futures die Volumina am Kassamarkt strukturell übertreffen, weil sie eine fortlaufende gehebelte Position ermöglichen, ohne dass Kontrakte regelmässig verlängert werden müssen.

Ob sich daran etwas ändert, entscheidet nach Einschätzung der Analysten darüber, wie tragfähig die Parallele zur Mai-Rally tatsächlich ist. Zieht der Kassamarkt nach, gewinnt das Szenario an Substanz. Bleibt er aus, wächst mit jeder weiteren gehebelten Longposition auch das Risiko einer abrupten Gegenbewegung.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar. Kryptowährungen unterliegen hohen Kursschwankungen, Investments sind mit dem Risiko eines Totalverlusts verbunden.

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