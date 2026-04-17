Alstom 14.71 CHF -29.75% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Alstom nach einem enttäuschenden Ausblick auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Dies sei die zweite große Warnung des Zugherstellers innerhalb von drei Jahren, schrieb Vlad Sergievskii in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/niw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.