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Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475

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13:26:01
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17.04.2026 12:16:38

Alstom Underweight

Alstom
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Alstom nach einem enttäuschenden Ausblick auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Dies sei die zweite große Warnung des Zugherstellers innerhalb von drei Jahren, schrieb Vlad Sergievskii in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/niw;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Alstom S.A. Underweight
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
11.50 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
16.02 € 		Abst. Kursziel*:
-28.24%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
16.06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-28.37%
Analyst Name::
Vlad Sergievskii 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse