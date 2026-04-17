Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
14.71CHF
-6.23CHF
-29.75 %
13:26:01
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
17.04.2026 12:16:38
Alstom Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Alstom nach einem enttäuschenden Ausblick auf "Underweight" mit einem Kursziel von 11,50 Euro belassen. Dies sei die zweite große Warnung des Zugherstellers innerhalb von drei Jahren, schrieb Vlad Sergievskii in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/niw;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 00:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Underweight
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
11.50 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
16.02 €
|
Abst. Kursziel*:
-28.24%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
16.06 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-28.37%
|
Analyst Name::
Vlad Sergievskii
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Alstom S.A.
|
10:02
|CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alstom-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.04.26
|CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Alstom von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
03.04.26
|CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Alstom-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
27.03.26