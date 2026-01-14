Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
Alstom Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Alstom von 10 auf 11,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Markt scheine ein starkes Wachstum der Industrieproduktion fest einzupreisen, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse zur Berichtssaison der Investitionsgüterkonzerne. Im Elektronikbereich sieht er aber eher Anzeichen einer Spätkonjunktur und im breiteren Industriesektor nur uneinheitliche Erholungsanzeichen. Seine wichtigsten Overweight-Empfehlungen mit Blick auf die anstehende Berichtssaison zum vierten Quartal sind Legrand, Epiroc, Atlas Copco, Schindler Holding, Alfa Laval und Kion./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Underweight
Unternehmen:
Alstom S.A.
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
11.50 €
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
25.53 €
Abst. Kursziel*:
-54.95%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
25.56 €
Abst. Kursziel aktuell:
-55.01%
Analyst Name::
Vladimir Sergievskiy
KGV*:
-
Nachrichten zu Alstom S.A.
Analysen zu Alstom S.A.
|08:18
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|05.01.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Alstom S.A.
|23.83
|0.35%
