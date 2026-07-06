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Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475

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06.07.2026 14:54:28

Alstom Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alstom vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Zughersteller dürfte mit Blick auf den Auftragseingang und den Umsatz schwach in das neue Geschäftsjahr gestartet sein, schrieb Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Probleme der Franzosen seien selbstverschuldet und erforderten eine sorgfältigere Planung, eine disziplinierte Umsetzung, eine bessere Koordination zwischen den verschiedenen Abteilungen und möglicherweise eine stärker fokussierte Geschäftsstrategie./la/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Alstom S.A. Hold
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
16.16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.61%
Analyst Name::
Gael de-Bray 		KGV*:
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