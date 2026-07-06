Alstom 14.84 CHF 0.37% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alstom vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Zughersteller dürfte mit Blick auf den Auftragseingang und den Umsatz schwach in das neue Geschäftsjahr gestartet sein, schrieb Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Probleme der Franzosen seien selbstverschuldet und erforderten eine sorgfältigere Planung, eine disziplinierte Umsetzung, eine bessere Koordination zwischen den verschiedenen Abteilungen und möglicherweise eine stärker fokussierte Geschäftsstrategie./la/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.