CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Alstom von vor 5 Jahren gekostet

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit Alstom-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Alstom-Papier letztlich bei 33.48 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 298.679 Alstom-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Alstom-Aktie auf 15.99 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’774.38 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 52.26 Prozent.

Zuletzt verbuchte Alstom einen Börsenwert von 7.49 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch