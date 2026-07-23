Alstom 14.82 CHF -0.55% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alstom nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Zughersteller habe einen behäbigen Start ins laufende Geschäftsjahr hingelegt, rechne jedoch mit einer zunehmenden Dynamik im weiteren Verlauf, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.