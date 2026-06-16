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Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475

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16.06.2026 07:51:40

Alstom Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Mit der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran ergäben sich nach zuvor starken Kursverlusten nun Anlagemöglichkeiten im Sektor der Investitionsgüterhersteller, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Experte zählt Kion, Kone, Schindler, Assa Abloy sowie Volvo zu den aussichtsreichen Kandidaten./bek/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Alstom S.A. Neutral
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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Analyst Name::
Andre Kukhnin 		KGV*:
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07:51 Alstom Neutral UBS AG
11.06.26 Alstom Hold Deutsche Bank AG
04.06.26 Alstom Sell Goldman Sachs Group Inc.
19.05.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.05.26 Alstom Hold Deutsche Bank AG
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