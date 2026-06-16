Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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Alstom Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Mit der Rahmenvereinbarung zwischen den USA und dem Iran ergäben sich nach zuvor starken Kursverlusten nun Anlagemöglichkeiten im Sektor der Investitionsgüterhersteller, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Experte zählt Kion, Kone, Schindler, Assa Abloy sowie Volvo zu den aussichtsreichen Kandidaten./bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 21:47 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
24.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
16.30 €
|
Abst. Kursziel*:
47.28%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
16.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.07%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alstom S.A.
|
09:28
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|Alstom Neutral
|UBS AG
|11.06.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.05.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|19.05.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
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|DZ BANK
|13.05.26
|Alstom Overweight
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|Alstom Kaufen
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|17.04.26
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|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
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|14.01.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|07:51
|Alstom Neutral
|UBS AG
|11.06.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|Alstom Hold
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|10.04.26
|Alstom Neutral
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