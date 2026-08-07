Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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07.08.2026 10:02:29
CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Alstom von vor 3 Jahren verloren
Bei einem frühen Alstom-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Das Alstom-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs der Alstom-Aktie betrug an diesem Tag 24.94 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in Alstom-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40.102 Alstom-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 678.73 EUR, da sich der Wert eines Alstom-Anteils am 06.08.2026 auf 16.93 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 32.13 Prozent verkleinert.
Am Markt war Alstom jüngst 7.66 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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