AIXTRON 28.44 CHF -1.11% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 52,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Signale aus der Berichtssaison seien positiv für die Endmärkte Optoelectronics und Energiemanagement, schrieb Craig McDowell am Montag. Von Kundenseite sieht der Experte demnach die starken Auftragsambitionen des Anlagenbauers für die Chipbranche untermauert./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 19:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.