AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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17.11.2026 06:47:23
AIXTRON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 52,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Signale aus der Berichtssaison seien positiv für die Endmärkte Optoelectronics und Energiemanagement, schrieb Craig McDowell am Montag. Von Kundenseite sieht der Experte demnach die starken Auftragsambitionen des Anlagenbauers für die Chipbranche untermauert./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 19:15 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
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Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
52.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
31.05 €
|
Abst. Kursziel*:
69.08%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
30.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
70.18%
|
Analyst Name::
Craig A McDowell
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AIXTRON SE
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16.11.26
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
16.11.26
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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16.11.26
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