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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Aixtron nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Trotz eines konjunkturell bedingt schwächeren Umfelds in Teilbereichen der Leistungselektronik habe vor allem die rasante Skalierung im Bereich der optischen Kommunikation im Mittelpunkt gestanden, schrieb Gustav Froberg am Montag. Das Unternehmen setze weiterhin auf seine Technologieführerschaft./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.