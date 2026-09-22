AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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AIXTRON SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Berenberg hat die Einstufung für Aixtron nach einem Gespräch mit dem Finanzchef auf einer Konferenz der Privatbank mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Hold" belassen. Trotz eines konjunkturell bedingt schwächeren Umfelds in Teilbereichen der Leistungselektronik habe vor allem die rasante Skalierung im Bereich der optischen Kommunikation im Mittelpunkt gestanden, schrieb Gustav Froberg am Montag. Das Unternehmen setze weiterhin auf seine Technologieführerschaft./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
36.42 €
|
Abst. Kursziel*:
15.32%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
36.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.75%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
13:00
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
10:00
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
21.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Montagshandel in Frankfurt: Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.ch)
|
21.09.26
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
21.09.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Gewinne im TecDAX (finanzen.ch)
Analysen zu AIXTRON SE
|12:32
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|AIXTRON Hold
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|14.08.26
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|24.08.26
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|21.08.26
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|Deutsche Bank AG
|14.08.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|24.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|AIXTRON Overweight
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|03.08.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
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|12:59
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Ströer Buy
|12:48
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Hypoport Buy