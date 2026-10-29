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30.10.2026 08:24:36

AIXTRON SE Hold

AIXTRON
30.28 CHF -3.30%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aixtron von 42 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Anlagenbauer für die Chipindustrie habe ein großartiges Quartal abgeliefert, schrieb Gustav Froberg am Freitag. Die Aktien seien allerdings bereits fair gepreist Die Zielsenkung reflektiere seine Einschätzung, dass die Aktien vorerst eher im Rahmen ihrer historischen Bewertung gehandelt werden dürften./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 06:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
33.33 € 		Abst. Kursziel*:
17.01%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
32.91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.51%
Analyst Name::
Gustav Froberg 		KGV*:
-
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08:24 AIXTRON Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 AIXTRON Buy Jefferies & Company Inc.
29.10.26 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
16.10.26 AIXTRON Buy Warburg Research
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