AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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AIXTRON SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aixtron von 42 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Anlagenbauer für die Chipindustrie habe ein großartiges Quartal abgeliefert, schrieb Gustav Froberg am Freitag. Die Aktien seien allerdings bereits fair gepreist Die Zielsenkung reflektiere seine Einschätzung, dass die Aktien vorerst eher im Rahmen ihrer historischen Bewertung gehandelt werden dürften./rob/ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
33.33 €
|
Abst. Kursziel*:
17.01%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
32.91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.51%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SE
|
10:00
|EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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|Handel in Frankfurt: TecDAX steigt schlussendlich (finanzen.ch)
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29.10.26
|Gewinne in Frankfurt: So performt der TecDAX aktuell (finanzen.ch)
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29.10.26
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29.10.26
|TecDAX-Handel aktuell: Anleger lassen TecDAX steigen (finanzen.ch)
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29.10.26
|Börse Frankfurt: MDAX am Mittag in Grün (finanzen.ch)
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29.10.26
|TecDAX-Papier AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AIXTRON SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu AIXTRON SE
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|29.10.26
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|16.10.26
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|Warburg Research
|08:24
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
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|29.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
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|15.10.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:24
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|22.09.26
|AIXTRON Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
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Bayer Overweight
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Air Liquide Buy
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Deutsche Bank AG
WACKER CHEMIE Sell
|08:37
|
Goldman Sachs Group Inc.
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