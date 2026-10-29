AIXTRON 30.28 CHF -3.30% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Aixtron von 42 auf 39 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Anlagenbauer für die Chipindustrie habe ein großartiges Quartal abgeliefert, schrieb Gustav Froberg am Freitag. Die Aktien seien allerdings bereits fair gepreist Die Zielsenkung reflektiere seine Einschätzung, dass die Aktien vorerst eher im Rahmen ihrer historischen Bewertung gehandelt werden dürften./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 06:27 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.