AIXTRON 34.55 CHF -2.61% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 43 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Nachfrage sei stark, doch Lieferkettenengpässe stimmten ihn vorsichtiger für 2026, schrieb Michael Kuhn in einer Einschätzung am Donnerstag. 2027/28 lasse sich gleichwohl besser vorhersagen./rob/ajx/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 08:03 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.