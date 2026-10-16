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16.10.2026 10:59:51

AIXTRON SE Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Eckdaten des Halbleiterindustrie-Ausrüsters seien stark ausgefallen, wobei die Auftragsentwicklung herausgeragt habe, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
Unternehmen:
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32.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
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