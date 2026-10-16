AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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16.10.2026 10:59:51
AIXTRON SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Eckdaten des Halbleiterindustrie-Ausrüsters seien stark ausgefallen, wobei die Auftragsentwicklung herausgeragt habe, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Hold
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
44.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
32.33 €
|
Abst. Kursziel*:
36.10%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
32.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35.80%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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