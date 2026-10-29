AIXTRON 29.76 CHF -4.96% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Aixtron von 40,00 auf 37,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Armin Kremser sprach am Freitag in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts von einer anhaltend starken Optoelektronik und ersten Erholungsanzeichen bei Leistungselektronik. Risikofaktoren seien vor allem der Hochlauf der Produktion sowie die Sicherstellung der Lieferkette./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 10:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 11:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.