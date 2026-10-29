AIXTRON Aktie 4566068 / DE000A0WMPJ6
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AIXTRON SE Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Aixtron von 40,00 auf 37,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Armin Kremser sprach am Freitag in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts von einer anhaltend starken Optoelektronik und ersten Erholungsanzeichen bei Leistungselektronik. Risikofaktoren seien vor allem der Hochlauf der Produktion sowie die Sicherstellung der Lieferkette./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 11:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Halten
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Halten
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Kurs*:
33.06 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Halten
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Kurs aktuell:
32.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Armin Kremser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AIXTRON SE
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10:00
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