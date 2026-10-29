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30.10.2026 12:14:41

AIXTRON SE Halten

AIXTRON
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert von Aixtron von 40,00 auf 37,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Armin Kremser sprach am Freitag in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts von einer anhaltend starken Optoelektronik und ersten Erholungsanzeichen bei Leistungselektronik. Risikofaktoren seien vor allem der Hochlauf der Produktion sowie die Sicherstellung der Lieferkette./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 10:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 11:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AIXTRON SE Halten
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
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Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
32.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Armin Kremser 		KGV*:
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