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Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

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22.07.2026 08:50:15

Airbus SE Kaufen

Airbus
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Airbus nach neuen mittelfristigen Zielvorgaben auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 227 Euro belassen. Diese liefen auf eine Steigerung des bereinigten operativen Ergebnisses (Ebit) um 75 Prozent von 2025 bis 2029 hinaus, schrieb Holger Schmidt in einer Studie am Mittwoch. Der neue Aktienrückkauf bedeute im Verein mit den Dividenden, dass der Flugzeugbauer rund 60 Prozent des Free Cashflow an die Aktionäre ausschüttet./rob/bek/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Airbus SE Kaufen
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
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208.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
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08:50 Airbus Kaufen DZ BANK
08:35 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:27 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:11 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
16.07.26 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
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