CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verliert letztendlich

Am Mittwoch verlor der CAC 40 via Euronext zum Handelsschluss 0.46 Prozent auf 8’674.94 Punkte. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.548 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.008 Prozent auf 8’714.27 Punkte an der Kurstafel, nach 8’714.94 Punkten am Vortag.

Bei 8’721.69 Einheiten erreichte der CAC 40 sein Tageshoch, während er hingegen mit 8’658.92 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0.408 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8’338.97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, bewegte sich der CAC 40 bei 7’979.92 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, wies der CAC 40 einen Wert von 7’753.42 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.85 Prozent aufwärts. 8’755.03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7’505.27 Punkten.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 706’822 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Im CAC 40 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237.314 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus

Im CAC 40 verzeichnet die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.83 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch