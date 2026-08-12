Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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12.08.2026 15:59:08
Mittwochshandel in Paris: CAC 40 zeigt sich leichter
Der CAC 40 verbucht am dritten Tag der Woche Verluste.
Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 15:41 Uhr um 0.32 Prozent schwächer bei 8’686.82 Punkten. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.548 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.008 Prozent auf 8’714.27 Punkte an der Kurstafel, nach 8’714.94 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 8’678.20 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 8’721.69 Punkten verzeichnete.
CAC 40-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0.272 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, stand der CAC 40 bei 8’338.97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, wies der CAC 40 einen Wert von 7’979.92 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’753.42 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6.00 Prozent nach oben. Bei 8’755.03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7’505.27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Die meistgehandelten CAC 40-Aktien
Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 390’223 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton mit 237.314 Mrd. Euro im CAC 40 den grössten Anteil aus.
Fundamentaldaten der CAC 40-Mitglieder im Fokus
2026 verzeichnet die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Mit 7.83 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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