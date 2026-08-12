DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Airbus SE-Investment von vor 5 Jahren verdient

Heute vor 5 Jahren fand via Börse PAR Handel mit Airbus SE-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 115.30 EUR. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 EUR in die Airbus SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.867 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 11.08.2026 auf 212.50 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 184.30 EUR wert. Mit einer Performance von +84.30 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Airbus SE wurde am Markt mit 169.89 Mrd. Euro bewertet. Am 10.07.2000 wurden Airbus SE-Anteile zum ersten Mal an der Börse PAR gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Airbus SE-Aktie auf 19.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch