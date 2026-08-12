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CAC 40-Marktbericht 12.08.2026 12:26:24

Schwacher Wochentag in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 aktuell

Schwacher Wochentag in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 aktuell

Aktuell halten sich die Anleger in Paris zurück.

Airbus
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Um 12:08 Uhr steht im Euronext-Handel ein Minus von 0.06 Prozent auf 8’709.32 Punkte an der CAC 40-Kurstafel. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2.548 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.008 Prozent auf 8’714.27 Punkte an der Kurstafel, nach 8’714.94 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 8’684.92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8’721.69 Punkten.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der CAC 40 bereits um 0.013 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 8’338.97 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 12.05.2026, einen Stand von 7’979.92 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7’753.42 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6.27 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7’505.27 Zählern.

Welche Aktien im CAC 40 den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 297’465 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 237.314 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Aktien im Fokus

Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.83 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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