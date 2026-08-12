Schwacher Handel: CAC 40 verbucht zum Handelsstart Verluste

Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0.10 Prozent auf 8’705.81 Punkte. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.548 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.008 Prozent auf 8’714.27 Punkte an der Kurstafel, nach 8’714.94 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 8’704.83 Punkte, das Tageshoch hingegen 8’721.69 Zähler.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 0.054 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der CAC 40 bei 8’338.97 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der CAC 40 auf 7’979.92 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’753.42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6.23 Prozent. Bei 8’755.03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7’505.27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 102’421 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 237.314 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.83 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch