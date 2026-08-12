Crédit Agricole Aktie 1336531 / FR0000045072
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Euronext-Handel im Blick
|
12.08.2026 09:28:13
Schwacher Handel: CAC 40 verbucht zum Handelsstart Verluste
Der CAC 40 gibt am Mittwoch nach seinem Vortagesanstieg nach.
Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0.10 Prozent auf 8’705.81 Punkte. Der Börsenwert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2.548 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.008 Prozent auf 8’714.27 Punkte an der Kurstafel, nach 8’714.94 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des CAC 40 betrug 8’704.83 Punkte, das Tageshoch hingegen 8’721.69 Zähler.
CAC 40-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verlor der CAC 40 bereits um 0.054 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, lag der CAC 40 bei 8’338.97 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, wurde der CAC 40 auf 7’979.92 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 7’753.42 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6.23 Prozent. Bei 8’755.03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7’505.27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
CAC 40-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im CAC 40 ist die Stellantis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 102’421 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 237.314 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus
Unter den CAC 40-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.83 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stellantis
|
17:58
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 verliert letztendlich (finanzen.ch)
|
16:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis gibt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.ch)
|
15:59
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 aktuell (finanzen.ch)
|
09:29
|Stellantis Aktie News: Stellantis gibt am Vormittag nach (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel: CAC 40 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Zurückhaltung in Paris: CAC 40 schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
11.08.26
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|CAC 40
|8’674.94
|-0.46%
Börse aktuell - Live TickerNach US-Inflationsdaten: SMI mit tiefrotem Handelstag -- DAX geht nach Rekord schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt musste zur Wochenmitte Verluste einstecken. Auch der deutsche Leitindex tendierte abwärts. Die US-Börsen präsentieren sich mit grünen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.