Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’575 -0.4%  SPI 20’512 -0.4%  Dow 53’792 -0.3%  DAX 26’391 0.3%  Euro 0.9361 0.1%  EStoxx50 6’551 0.2%  Gold 4’368 -0.5%  Bitcoin 51’629 -0.3%  Dollar 0.8109 0.1%  Öl 89.0 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335On113454047Alcon43249246Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422Idorsia36346343
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Super Micro Computer-Aktie legt kräftig zu: Gewinnerwartungen deutlich übertroffen - Ausblick sorgt für Begeisterung
Experten sehen bei Tesla-Aktie Potenzial
Tesla-Aktie hinter S&P 500 zurück: Roth MKM sieht trotzdem Aufwärtspotenzial
NVIDIA-Aktie im Blick: NVIDIA und Finanzpartner planen 500-Milliarden-Dollar-Pakt für KI-Rechenzentren
Wie Experten die UBS-Aktie im Juli einstuften
Suche...
Plus500 Depot

Crédit Agricole Aktie 1336531 / FR0000045072

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

CAC 40-Entwicklung 11.08.2026 17:58:11

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 schliesst mit Verlusten

Zurückhaltung in Paris: CAC 40 schliesst mit Verlusten

Der CAC 40 kam am zweiten Tag der Woche nicht vom Fleck.

Stellantis
4.46 CHF -0.69%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag ging der CAC 40 nahezu unverändert (minus 0.13 Prozent) bei 8’714.94 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.542 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0.004 Prozent fester bei 8’726.39 Punkten, nach 8’726.03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’698.86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’749.47 Zählern.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 8’338.97 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’056.38 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 11.08.2025, einen Stand von 7’698.52 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 6.34 Prozent zu Buche. Bei 8’755.03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7’505.27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 728’307 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 236.109 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Renault-Aktie präsentiert mit 4.61 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
Tops und Flops im CAC 40
Alle Marktberichte im Überblick

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Stellantis

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten