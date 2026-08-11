Zurückhaltung in Paris: CAC 40 schliesst mit Verlusten

Am Dienstag ging der CAC 40 nahezu unverändert (minus 0.13 Prozent) bei 8’714.94 Punkten aus dem Handel. Insgesamt kommt der CAC 40 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.542 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0.004 Prozent fester bei 8’726.39 Punkten, nach 8’726.03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8’698.86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8’749.47 Zählern.

CAC 40-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 8’338.97 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8’056.38 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor einem Jahr, am 11.08.2025, einen Stand von 7’698.52 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 6.34 Prozent zu Buche. Bei 8’755.03 Punkten schaffte es der CAC 40 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 7’505.27 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

CAC 40-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 728’307 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 236.109 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Renault-Aktie präsentiert mit 4.61 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch