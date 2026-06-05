Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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Airbus SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Airbus auf "Hold" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Der Flugzeugbauer habe im Mai mit 81 Maschinen den Absatz gegenüber dem Vorjahr um rund 60 Prozent gesteigert und ihre Prognose übertroffen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für das zweite Quartal zeichne sich damit bislang ebenfalls eine deutliche Verbesserung ab./rob/gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Airbus SE Hold
|
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
185.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
178.38 €
|
Abst. Kursziel*:
3.71%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
178.36 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.72%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
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