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TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505

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Personalwechsel 18.09.2026 14:11:00

TUI-Aktie in Rot: Früherer easyJet-Chef Lundgren soll Aufsichtsrat leiten - Zetsche geht

TUI-Aktie in Rot: Früherer easyJet-Chef Lundgren soll Aufsichtsrat leiten - Zetsche geht

Der frühere easyJet-Chef Johan Lundgren soll künftig den Aufsichtsrat des Reisekonzerns TUI führen.

TUI
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Dessen bisheriger Vorsitzender, der frühere Daimler-Chef Dieter Zetsche (73), werde bei der Hauptversammlung im Februar nicht mehr für das Gremium kandidieren, teilte TUI am Freitag in Hannover mit. Anteilseigner und Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat hätten einstimmig für die Nominierung von Lundgren als Nachfolger gestimmt, hiess es weiter.

Der heute 59-jährige Lundgren hatte bis 2015 viele Jahre für TUI gearbeitet. 2017 übernahm er die Führung von easyJet und leitete die britische Billigfluggesellschaft bis Ende 2024. Seit 2025 gehört er dem Aufsichtsrat von TUI an.

Am Freitag verliert die TUI-Aktie im XETRA-Handel stellenweise 1,54 Prozent auf 6,51 Euro.

/stw/stk

HANNOVER (awp international)

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TUI-Aktie rutscht ab: Geopolitische Sorgen überlagern positive Analysten-Stimme

Bildquelle: TUI
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