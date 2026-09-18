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18.09.2026 16:29:00

adidas Aktie News: adidas am Nachmittag Verlust reich

adidas Aktie News: adidas am Nachmittag Verlust reich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 142,15 EUR abwärts.

adidas
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Die adidas-Aktie notierte um 16:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 142,15 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'356 Punkten steht. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 140,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 142,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 463'229 Stück.

Bei 196,40 EUR erreichte der Titel am 22.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 38,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 129,95 EUR. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 9,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,58 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Am 30.07.2026 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6.74 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.95 Mrd. EUR umgesetzt.

Die adidas-Bilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 9,34 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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