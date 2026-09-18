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18.09.2026 12:29:00

adidas Aktie News: adidas tendiert am Freitagmittag um Nulllinie

adidas Aktie News: adidas tendiert am Freitagmittag um Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von adidas. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die adidas-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 142,35 EUR.

adidas
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Anleger zeigten sich um 12:28 Uhr bei der adidas-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 142,35 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der aktuell bei 25'533 Punkten steht. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 143,25 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 142,15 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 142,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 170'717 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 196,40 EUR markierte der Titel am 22.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 37,97 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 129,95 EUR ab. Abschläge von 8,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,58 EUR belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 30.07.2026. Das EPS wurde auf 2,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,29 Prozent auf 6.74 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 10.11.2027.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,34 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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