adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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18.09.2026 15:43:44
Analyse: So bewertet DZ BANK die adidas-Aktie
DZ BANK-Analyst Thomas Maul hat sich intensiv mit dem adidas-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.
Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 215 auf 205 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Thomas Maul passte den Aktienwert am Freitag an die höhere risikolose Verzinsung an. Er hält die Aktien im historischen Vergleich und gegenüber den Wettbewerbern für unterbewertet. "Auf dem Innovationstag in Herzogenaurach stellt Adidas seine Produktneuheiten vor. Dies sollte das Investorenvertrauen in die Pipeline und die Marke erhöhen", schrieb er.
Aktienauswertung: Die adidas-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die adidas-Aktie musste um 15:27 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0.6 Prozent auf 141.55 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 435’171 adidas-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für die Aktie um 14.7 Prozent nach unten.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 12:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 13:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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