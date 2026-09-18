SHL Telemedicine-Aktie stabil: Aktionäre stimmen für Einführung von Opting-out-Klausel

Damit müssen Investoren künftig kein öffentliches Kaufangebot für alle Aktien mehr vorlegen, wenn ihr Anteil die Schwelle von einem Drittel überschreitet.

SHL hatte den Schritt im Antrag an die Aktionäre mit einem hohen Kapitalbedarf für die weitere Expansion begründet. Das Unternehmen sei auf zusätzliche Investitionen bestehender oder neuer Aktionäre angewiesen. Die bisherige Angebotspflicht habe die Flexibilität bei der Kapitalbeschaffung eingeschränkt.

Im SIX-Handel notiert die SHL-Aktie zeitweise unbewegt bei 1,07 CHF.

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Tel Aviv/Zürich (awp)