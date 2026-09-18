SHL Telemedicine Aktie 1128957 / IL0010855885
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18.09.2026 14:07:00
SHL Telemedicine-Aktie stabil: Aktionäre stimmen für Einführung von Opting-out-Klausel
Die Aktionäre des an der Schweizer Börse kotierten israelischen Telemedizinunternehmens SHL haben am Donnerstag an einer ausserordentlichen Generalversammlung der Einführung einer Opting-out-Klausel zugestimmt.
SHL hatte den Schritt im Antrag an die Aktionäre mit einem hohen Kapitalbedarf für die weitere Expansion begründet. Das Unternehmen sei auf zusätzliche Investitionen bestehender oder neuer Aktionäre angewiesen. Die bisherige Angebotspflicht habe die Flexibilität bei der Kapitalbeschaffung eingeschränkt.
Im SIX-Handel notiert die SHL-Aktie zeitweise unbewegt bei 1,07 CHF.
tp/
Tel Aviv/Zürich (awp)
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