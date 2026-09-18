adidas Aktie News: adidas kommt am Freitagvormittag kaum vom Fleck

Mit einem Kurs von 142,30 EUR zeigte sich die adidas-Aktie im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum verändert. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im DAX 40, der zurzeit bei 25'637 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 143,00 EUR. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 142,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 142,40 EUR. Bisher wurden heute 20'518 adidas-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2025 auf bis zu 196,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 27,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 129,95 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 8,68 Prozent Luft nach unten.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,58 EUR belaufen. adidas liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 6.74 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 10.11.2027 dürfte adidas die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2026 9,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor einem Jahr eingebracht

adidas-Analyse: RBC Capital Markets stuft Aktie mit Outperform ein

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel wäre eine adidas-Investition von vor 10 Jahren heute wert