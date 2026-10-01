adidas Aktie News: adidas am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 144,30 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 25'008 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 142,50 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 142,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 145'857 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 22.10.2025 markierte das Papier bei 196,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 36,11 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 129,95 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 11,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,57 EUR. Am 30.07.2026 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 2,07 EUR je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.74 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5.95 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 29.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 10.11.2027.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,32 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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