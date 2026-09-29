adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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29.09.2026 09:29:00
adidas Aktie News: adidas am Vormittag Verlust reich
Die Aktie von adidas gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 146,70 EUR abwärts.
Die adidas-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 146,70 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'365 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 146,70 EUR. Bei 147,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11'975 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (196,40 EUR) erklomm das Papier am 22.10.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,88 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 11,42 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,57 EUR aus. adidas gewährte am 30.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,07 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6.74 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5.95 Mrd. EUR umgesetzt.
adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von adidas.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,31 EUR je adidas-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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