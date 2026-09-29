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|Euro STOXX 50-Marktbericht
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29.09.2026 09:28:16
Börse Europa: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50
Der Euro STOXX 50 setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Dienstag fort.
Um 09:11 Uhr steht im STOXX-Handel ein Plus von 0.50 Prozent auf 6’332.78 Punkte an der Euro STOXX 50-Kurstafel. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 5.402 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.091 Prozent höher bei 6’307.00 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6’301.28 Punkten am Vortag.
Der Euro STOXX 50 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 6’307.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’336.68 Punkten lag.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6’485.67 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 6’231.63 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5’506.85 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 8.25 Prozent. Bei 6’577.20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5’376.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50
Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Infineon (+ 2.40 Prozent auf 57.93 EUR), Siemens Energy (+ 1.45 Prozent auf 142.92 EUR), Siemens (+ 0.79 Prozent auf 280.65 EUR), BMW (+ 0.51 Prozent auf 55.46 EUR) und Deutsche Bank (+ 0.33 Prozent auf 31.67 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen derweil Bayer (-1.14 Prozent auf 50.22 EUR), Rheinmetall (-1.07 Prozent auf 956.00 EUR), SAP SE (-0.89 Prozent auf 182.38 EUR), adidas (-0.71 Prozent auf 146.80 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.62 Prozent auf 510.80 EUR).
Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 226’112 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 586.837 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder
2026 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.62 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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