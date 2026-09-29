adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktie unter der Lupe
|
29.09.2026 10:58:44
Jefferies & Company Inc. verleiht adidas-Aktie Buy in jüngster Analyse
Jefferies & Company Inc.-Analyst James Grzinic hat sich intensiv mit dem adidas-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.
Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adidas von 205 auf 187 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinic kappte seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee zum jüngsten Innovationstag der Herzogenauracher etwas und verwies auf das komplexe Umfeld. 2027 kämen eine Menge neuer Produkte von Adidas. Insgesamt sieht er eine gut geführte Marke, hohe Dynamik und eine attraktive Bewertung.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10:42 Uhr verlor das Papier 0.4 Prozent auf 147.25 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 26.99 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden via XETRA 34’754 adidas-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 verlor die Aktie 11.3 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
Nachrichten zu adidas
|
09:29
|adidas Aktie News: adidas am Vormittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Europa: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
28.09.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
28.09.26
|adidas Aktie News: adidas tendiert am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
28.09.26
|adidas Aktie News: adidas gibt am Mittag ab (finanzen.ch)