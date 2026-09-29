Jefferies & Company Inc. verleiht adidas-Aktie Buy in jüngster Analyse

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adidas von 205 auf 187 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Grzinic kappte seine Schätzungen in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee zum jüngsten Innovationstag der Herzogenauracher etwas und verwies auf das komplexe Umfeld. 2027 kämen eine Menge neuer Produkte von Adidas. Insgesamt sieht er eine gut geführte Marke, hohe Dynamik und eine attraktive Bewertung.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10:42 Uhr verlor das Papier 0.4 Prozent auf 147.25 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 26.99 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden via XETRA 34’754 adidas-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Beginn des Jahres 2026 verlor die Aktie 11.3 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q3 2026 wird am 29.10.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 23:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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