adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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28.09.2026 12:29:00
adidas Aktie News: adidas gibt am Mittag ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 146,30 EUR ab.
Die adidas-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 146,30 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 25'395 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 146,15 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 147,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 61'636 adidas-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (196,40 EUR) erklomm das Papier am 22.10.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Bei 129,95 EUR fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 11,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,58 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2026. Es stand ein EPS von 2,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 2,07 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,29 Prozent auf 6.74 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 10.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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