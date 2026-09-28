adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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28.09.2026 16:29:00
adidas Aktie News: adidas tendiert am Montagnachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 147,90 EUR.
Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 147,90 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX 40, der derzeit bei 25'546 Punkten notiert. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 148,25 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 147,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 124'955 adidas-Aktien umgesetzt.
Bei 196,40 EUR markierte der Titel am 22.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 32,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 129,95 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 12,14 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,80 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,58 EUR. adidas liess sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,07 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.74 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.95 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 10.11.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,33 EUR je adidas-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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