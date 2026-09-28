STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit Kursplus

Der Euro STOXX 50 beendete den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.11 Prozent) bei 6’309.50 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 5.402 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.142 Prozent auf 6’311.77 Punkte an der Kurstafel, nach 6’302.82 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6’287.67 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6’346.99 Punkten.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 28.08.2026, einen Stand von 6’485.67 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’221.55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wies der Euro STOXX 50 5’499.70 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.85 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5’376.81 Punkten.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 2.39 Prozent auf 24.63 EUR), Bayer (+ 1.56 Prozent auf 50.80 EUR), UniCredit (+ 0.94 Prozent auf 84.85 EUR), adidas (+ 0.92 Prozent auf 147.85 EUR) und Deutsche Börse (+ 0.81 Prozent auf 287.10 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Enel (-2.31 Prozent auf 8.72 EUR), Rheinmetall (-1.64 Prozent auf 966.30 EUR), Deutsche Telekom (-1.22 Prozent auf 26.67 EUR), Siemens Energy (-1.21 Prozent auf 140.88 EUR) und SAP SE (-1.02 Prozent auf 184.02 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 4’854’930 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 586.837 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet mit 7.60 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch