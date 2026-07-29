Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’506 0.1%  SPI 20’367 0.3%  Dow 51’594 -2.2%  DAX 25’379 -0.3%  Euro 0.9346 0.1%  EStoxx50 6’266 0.3%  Gold 4’042 -0.6%  Bitcoin 52’244 0.5%  Dollar 0.8167 0.3%  Öl 92.0 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
adidas-Aktie zweistellig tiefer: Umsatzprognose erhöht - Höhere Kosten bremsen Ergebnisentwicklung
Starbucks schlägt die Erwartungen und hebt Gewinnprognose an - Aktie klettert kräftig
Meta-Aktie rutscht nach Enttäuschung bei den Erlösen deutlich ab
EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine ING Group-Investition von vor einem Jahr eingebracht
DAX 40-Titel Siemens Healthineers-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Healthineers von vor einem Jahr verloren
Suche...
Plus500 Depot

adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0

140.60
CHF
-24.45
CHF
-14.81 %
09:52:42
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.07.2026 08:54:43

adidas Buy

adidas
140.87 CHF -16.60%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Im Fokus stehe eine beachtliche Erhöhung der operativen Aufwendungen des Sportartikelherstellers, welche die Schätzungen deutlich übertroffen hätten, kommentierte Analyst James Grzinic in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die starke Wachstumsdynamik im zweiten Quartal rücke daher etwas in den Hintergrund./rob/ajx/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
205.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
151.15 € 		Abst. Kursziel*:
35.63%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
150.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.99%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu adidas

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten