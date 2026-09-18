Analyse: Warburg Research vergibt Hold an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Hold" belassen. Das Express-Geschäft laufe stark, dies sei allerdings bereits eingepreist, schrieb Christian Cohrs am Freitag.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:21 Uhr 0.1 Prozent im Plus bei 56.56 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Rückgangsspielraum von 11.60 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Bisher wurden via XETRA 117’815 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein gewann seit Jahresbeginn 2026 um 26.2 Prozent. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.