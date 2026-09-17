adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit Verlusten

Die adidas-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 143,40 EUR. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 25'760 Punkten steht. In der Spitze büsste die adidas-Aktie bis auf 143,25 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 144,55 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 135'952 adidas-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 196,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.10.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 36,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,95 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,59 EUR. adidas veröffentlichte am 30.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,07 EUR je Aktie generiert. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.74 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 10.11.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 9,38 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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