adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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17.09.2026 10:02:07
DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen adidas-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 1 Jahr wurden adidas-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 178.80 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 EUR in die adidas-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5.593 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.09.2026 auf 144.65 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 809.00 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 19.10 Prozent.
Der adidas-Wert an der Börse wurde auf 23.99 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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