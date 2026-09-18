DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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18.09.2026 10:28:44
Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Hold in neuer Analyse
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem Jefferies & Company Inc.-Analyst Michael Aspinall das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Hold" belassen. Das Express-Geschäft laufe auch im dritten Quartal weiter stark, schrieb Michael Aspinall am Freitag. Die Margenaussichten besserten sich weiter.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:12 Uhr 0.3 Prozent im Minus bei 56.34 EUR. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 4.72 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 106’897 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte seit Jahresanfang 2026 um 25.7 Prozent. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
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10:28
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|Warburg Research
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|Jefferies & Company Inc.
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|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:48
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:40
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:20
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|09:48
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|09:40
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|24.08.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
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