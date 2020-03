Indischer Oberster Gerichtshof kippt Krypto-Verbot - Kann Ripple profitieren?

Es sind gute Nachrichten, die Krypto-Fans jüngst vom indischen Subkontinent erreichten. Dort entschied der Oberste Gerichtshof, das von der Zentralbank erlassene Verbot von Dienstleistungen mit Cyberdevisen zu kippen. Insbesondere für die digitale Währung XRP wird daher ein Schub erwartet.

• Indiens Oberstes Gericht kippt Verbot von Handel mit Kryptowährungen• Krypto-Anhänger feiern Erfolg für Cyberdevisen• Ripple könnte grosser Profiteur sein

Fortschritt in Indien

Für Krypto-Anhänger waren es grossartige Neuigkeiten: Letzte Woche wurde das im Jahr 2018 durch die indische Zentralbank erlassene Verbot von Dienstleistungen mit Kryptowährungen vom Obersten Gerichtshof des Landes wegen Verfassungswidrigkeit gekippt. Dem Handel mit digitalen Münzen steht so nunmehr in Indien nichts mehr im Wege. Für Indien und ganz Asien könnte dies nun den Durchbruch für Cyberdevisen bedeuten, meinten verschiedene Experten in Reaktion auf die positive Meldung. So zum Beispiel Krypto-Experte Su Zhu via Twitter:

A big win for the Indian crypto industry, who have succeeded in challenging the April 2018 ban from the RBI pic.twitter.com/1o5APDAV2V - Su Zhu (@zhusu) March 4, 2020

Bislang galt die ablehnende Haltung der indischen Zentralbank als unumstösslich, weshalb sich nicht wenige Fintechs und Krypto-Unternehmen nach Erlassen des Verbots im April 2018 dazu gezwungen sahen, ihre Geschäfte gänzlich einzustellen. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 76,4% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld. - Indien gilt angesichts des grossen Bevölkerungsreichtums als wichtiger Markt für Anbieter von Dienstleistungen digitaler Währungen und konnte sich einen Namen als bedeutendes IT-Land erarbeiten.

Erfolg für Ripple?

Zwar stellt die Entscheidung des Obersten Gerichts Indiens einen grossen Erfolg für alle Kryptowährungen dar, Experten sehen jedoch insbesondere den Altcoin Ripple davon profitieren. Wirft man einen Blick auf die Jahresperformance von XRP aktuell, wird neben der hohen Volatilität schnell deutlich, dass der Kurs jüngst einiges an Abschlägen verkraften musste. Ripple-Anhänger erhoffen sich durch die Wende in Indien nun auch eine Kehrtwende für die digitale Münze.

So äusserte sich Ripple-Experte Credible Crypto gemäss NewsBTC folgendermassen auf die Verkündung des indischen Urteils: "Die regulatorische Klarheit war das letzte Puzzlestück, das Ripple davon abgehalten hat, den indischen Remittances-Markt aggressiv aufzumischen. Grossartig für XRP". Klarere Regulierungsmassnahmen werden nun im Anschluss an die Entscheidung des Obersten Gerichts in Indien erwartet. Ripple hat unterdessen im Oktober letzten Jahres einige wichtige Änderungen seines Dienstleistungsangebots bekannt gegeben, wobei insbesondere die Verfügbarkeit von On-Demand Liquidität, kurz ODL, anzuführen ist. Bei diesem Produkt wird die digitale Währung XRP als Brückendevise zwischen Institutionen und Fiat-Währungen genutzt. Während dieses Angebot schon erfolgreich auf dem ostasiatischen Markt eingeführt wurde, wäre Indien nun der nächste wichtige Schritt, wie Coinspeaker schreibt.

Ob es für Ripple nun jedoch tatsächlich nach oben geht und grosse Fortschritte auf dem indischen Subkontinent bevorstehen, bleibt abzuwarten.

