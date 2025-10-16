|Vom Bären zum Bullen
|
16.10.2025 03:42:13
Trotz Absatzkrise: Analyst sieht grosses Potenzial für die Tesla-Aktie
Ein prominenter Tesla-Kritiker zeigt sich inzwischen bullish für den E-Autobauer. Technische Signale und eine veränderte Anlegerstimmung würden für Rückenwind sorgen.
• Robotaxi-Start und Musks Rückzug aus der Politik stärken Anlegervertrauen
• Anleger warten gespannt auf Q3-Zahlen
Tesla-Bär wird zu Tesla-Bulle
Dan Nathan, Trader bei CNBC "Fast Money", der als Tesla-Skeptiker bekannt war, hat kürzlich seine Meinung zum US-Elektroautobauer geändert und zeigt sich aufgrund "technischer Faktoren und der Stimmung" nun bullish, berichtet Teslarati. Und das, obwohl die Bullen und Bären sich einig seien, "dass das EV-Geschäft schlecht läuft", zitiert Insider Monkey Nathan. "Aus Handelssicht finde ich das sehr interessant", sagte Nathan und verwies auf Anzeichen für Stärke beim Musk-Konzern, wie zum Beispiel das Halten des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts und das Halten des Widerstandsniveaus.
In seinem Investorenbrief für das zweite Quartal 2025 hatte der Baron Focused Growth Fund geschrieben, dass die Anteilsscheine des Musk-Konzerns "trotz anhaltender makroökonomischer Herausforderungen und regulatorischer Komplexitäten stiegen […], nachdem Tesla nach mehr als einem Jahrzehnt der Entwicklung und Investitionen in Milliardenhöhe die begrenzte kommerzielle Einführung seines mit Spannung erwarteten Robotaxi-Geschäfts in Austin abgeschlossen hatte", wie Insider Monkey berichtet. Daneben habe sich die Stimmung unter den Anlegern verbessert, nachdem sich Tesla-CEO Elon Musk aus politischen Engagements zurückgezogen "und damit das Vertrauen in die kurzfristige Umsetzung der Pläne von Tesla" gestärkt habe.
Auslieferungen und Quartalszahlen im Fokus
Im zweiten Quartal sorgten sinkende Auslieferungen für einen Rückgang bei Umsatz und Gewinn bei Tesla. Der E-Autobauer verdiente im zweiten Quartal 1,17 Milliarden US-Dollar und damit 16 Prozent weniger als im Vorjahr. Tesla verfehlte damit die Erwartungen der Analysten. Derweil fiel der Umsatz um zwölf Prozent auf rund 22,5 Milliarden US-Dollar.
Im dritten Quartal produzierte Tesla mehr als 447'000 Fahrzeuge und lieferte 497'000 Stromer aus. Daneben erreichte das Unternehmen 12,5 GMh an Energiespeicherprodukten. Damit erzielte Tesla in beiden Bereichen neue Rekorde. Im Vergleich zum Vorquartal konnte Tesla seine Auslieferungszahlen um 29,41 Prozent steigern, während die Produktion um 9,07 Prozent anzog. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stiegen die Auslieferungen um 7,39 Prozent, die Produktion ging dagegen um 4,76 Prozent zurück.
Nun dürften Anleger gespannt auf Teslas Quartalszahlen für das dritte Quartal warten, die der US-Elektroautobauer am 22. Oktober nach US-Börsenschluss vorlegt.
Tesla-Aktie im Fokus
Seit Jahresbeginn konnte die Tesla-Aktie an der US-Techbörse NASDAQ um nur 6,29 Prozent zulegen und kostete zuletzt 429,24 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 14.10.2025). Damit konnte sie sich im Laufe des Jahres aber immerhin wieder deutlich von ihren Kursen von zeitweise etwa 220 US-Dollar im Frühjahr erholen.
Bei TipRanks haben in den letzten drei Monaten 36 Wall-Street-Analysten ein 12-Monats-Kursziel für die Tesla-Aktie abgegeben. Von den 38 Analysten empfehlen 16 die Aktie zum Kauf, 13 haben ein "Hold"-Rating vergeben, während neun Analysten die Anteilsscheine zum Verkauf empfehlen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 358,23 US-Dollar, die Höchstprognose bei 600,00 US-Dollar und die Tiefstprognose bei 19,05 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel liegt 17,82 Prozent unterhalb des letzten Schlusskurses.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
ETFs oder Dividendenaktien – welcher Weg führt langfristig zum Erfolg
In der BX Swiss Bloggerlounge am Börsentag Zürich 2025 diskutieren Helga Bächler von liebefinanzen.ch, Angela Mygind (MissFinance) und Olivia Hähnel (BX Swiss) über zwei Strategien mit dem gleichen Ziel: finanzielle Freiheit. Im Gespräch geht es um die entscheidende Frage: 👉 Ist passives Investieren mit ETFs wirklich der bessere Weg oder lohnt sich aktives Stock-Picking doch mehr?
💬 Themen im Überblick:
💡 Vor- & Nachteile von ETFs und Einzelaktien
💡 Welche Risiken Anlegerinnen und Anleger kennen sollten
💡 Wie Dividenden motivieren können
💡 Tipps für Einsteigerinnen und Einsteiger
💡 Umgang mit Rückschlägen an der Börse
Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBerichtssaison nimmt weiter Fahrt auf: Dow schlussendlich knapp im Minus -- SMI schliesst im Plus -- DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen zum Handelsende im Plus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte freundlich. Der deutsche Leitindex gab leicht nach. Die Wall Street zeigte sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien waren am Mittwoch grüne Vorzeichen zu sehen.