Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Im abgelaufenen Monat
|
03.12.2025 09:50:00
November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst
Die Bewertungen der Analysten für die Netflix-Aktie im Überblick.
Netflix Experten haben ihre Einschätzung der Netflix-Aktie veröffentlicht.
2 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 380,00 USD, was einem Anstieg von 272,42 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Netflix-Aktie von 107,58 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|1.390,00 USD
|1.192,06
|19.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|124,00 USD
|15,26
|18.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|17.11.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: XanderSt / Shutterstock.com,dennizn / Shutterstock.com
Nachrichten zu Netflix Inc.
|
09:50
|November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
02.12.25