Im abgelaufenen Monat 03.12.2025 09:50:00

November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst

November 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst

Die Bewertungen der Analysten für die Netflix-Aktie im Überblick.

Netflix Experten haben ihre Einschätzung der Netflix-Aktie veröffentlicht.

2 Experten sehen das Papier als Kauf, 3 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 380,00 USD, was einem Anstieg von 272,42 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Netflix-Aktie von 107,58 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research1.390,00 USD1.192,0619.11.2025
JP Morgan Chase & Co.124,00 USD15,2618.11.2025
DZ BANK--17.11.2025

