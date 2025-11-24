Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
13F 24.11.2025 03:52:21

Zahlreiche Verkäufe: So hat die Schweizerische Nationalbank in den USA in Q3 investiert

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat im Zuge der neuesten 13F-Einreichung die Karten auf den Tisch gelegt und ihre Investitionen in US-amerikanische Aktien enthüllt.

Mit einem verwalteten Vermögen von rund 172,35 Milliarden US-Dollar ist die Schweizerische Nationalbank (SNB) verpflichtet, ihre US-Aktienbestände quartalsweise offenzulegen. Die nachfolgende Übersicht zeigt die zehn grössten US-Positionen im Portfolio der Notenbank im dritten Quartal 2025, sortiert nach ihrem Anteil am Gesamtvermögen.
Auffällig ist, dass die SNB im vergangenen Quartal zahlreiche Verkäufe vorgenommen hat - dennoch blieb die Zusammensetzung der Top-10 weitgehend stabil.
Stichtag der Angaben ist der 30. September 2025.

Redaktion finanzen.ch


    SNB-Aktie fester: SNB betont weiterhin hohe konjunktuelle Unsicherheiten
    Buffett stockt Alphabet-Aktien auf: Massive Umschichtungen im Berkshire-Portfolio in Q3 2025
    Die Top-US-Aktien der UBS: Ein Blick in das Portfolio des Schweizer Finanzriesen

    Bildquelle: Schweizerische Nationalbank,Keystone,FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images
