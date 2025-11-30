Walmart Aktie 984101 / US9311421039
|Im abgelaufenen Monat
30.11.2025 22:30:39
November 2025: So schätzen Experten die Walmart-Aktie ein
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Walmart-Aktie in den Fokus genommen.
20 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Walmart veröffentlicht.
20 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 122,25 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von Walmart auf 110,51 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC Capital Markets
|116,00 USD
|4,97
|21.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|128,00 USD
|15,83
|20.11.2025
|RBC Capital Markets
|116,00 USD
|4,97
|20.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|128,00 USD
|15,83
|14.11.2025
|RBC Capital Markets
|116,00 USD
|4,97
|14.11.2025
Nachrichten zu Walmart
|
28.11.25
|Handel in New York: Dow Jones letztendlich in Grün (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Walmart Aktie News: Walmart zieht am Nachmittag an (finanzen.ch)
|
27.11.25
|Walmart reinvents itself as a growth stock (Financial Times)
|
26.11.25
|Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Walmart Aktie News: Walmart präsentiert sich am Abend fester (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Starker Wochentag in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
26.11.25
|Börse New York in Grün: Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.ch)
Analysen zu Walmart
