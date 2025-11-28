Tesla Aktie News: Tesla zieht am Nachmittag an

Um 16:28 Uhr sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 427,40 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 25'314 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 432,93 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 426,63 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'646'122 Tesla-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 12,51 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (214,25 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 49,87 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Tesla-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Tesla veröffentlichte am 22.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,62 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.10 Mrd. USD – ein Plus von 11,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 25.18 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Tesla am 28.01.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2025 1,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Rivian-Aktie bricht ein: Darum hat der Tesla-Konkurrent seit dem IPO fast 90 Prozent an Wert verloren

BYD-Aktie mit Kursrally zur Wochenmitte: Was den Tesla-Rivalen antreibt

Tesla oder General Motors: Welche Aktie für Anleger derzeit spannender ist