Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’852 0.2%  SPI 17’667 0.2%  Dow 47’697 0.6%  DAX 23’869 0.4%  Euro 0.9326 -0.1%  EStoxx50 5’675 0.4%  Gold 4’200 1.0%  Bitcoin 74’520 1.5%  Dollar 0.8046 0.0%  Öl 63.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Sika41879292Swiss Re12688156Partners Group2460882
Top News
S&P 500-Papier Sealed Air-Aktie: Diese Dividende zahlt Sealed Air
Dottikon-Aktie im Plus: Starkes Wachstum im ersten Semester
Commerzbank-Aktie trotzdem fester: Entschädigung für frühere Strafzinsen
BYD-Aktie gefragt: Wichtiger Durchbruch für den Tesla-Herausforderer in Brasilien
Die 20 grössten Banken Europas
Suche...

Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.11.2025 16:29:00

Tesla Aktie News: Tesla zieht am Nachmittag an

Tesla Aktie News: Tesla zieht am Nachmittag an

Die Aktie von Tesla gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Tesla
344.70 CHF 0.67%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr sprang die Tesla-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 427,40 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 25'314 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Tesla-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 432,93 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 426,63 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'646'122 Tesla-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 12,51 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (214,25 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 49,87 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Tesla-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Tesla veröffentlichte am 22.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,62 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28.10 Mrd. USD – ein Plus von 11,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 25.18 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Tesla am 28.01.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2025 1,67 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Rivian-Aktie bricht ein: Darum hat der Tesla-Konkurrent seit dem IPO fast 90 Prozent an Wert verloren

BYD-Aktie mit Kursrally zur Wochenmitte: Was den Tesla-Rivalen antreibt

Tesla oder General Motors: Welche Aktie für Anleger derzeit spannender ist