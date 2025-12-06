Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’934 0.3%  SPI 17’777 0.2%  Dow 47’955 0.2%  DAX 24’028 0.6%  Euro 1 0.1%  EStoxx50 5’724 0.1%  Gold 4’197.3800 -0.3%  Bitcoin 71’835 -3.0%  Dollar 1 0.1%  Öl 64 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
Enthüllung des Bitcoin-Gründers Satoshi? Experten sehen überraschende Parallelen zu Jack Dorsey
So sagt man Nein im Job
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs
So schätzen Analysten die Mercedes-Benz-Aktie ein
Risiken von Trend-ETFs: Warum Langfrist-Anleger lieber auf andere Investments setzen sollten
Suche...
Plus500 Depot

Oracle Aktie 959184 / US68389X1054

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Monats-Einschätzungen 06.12.2025 11:55:00

Oracle-Aktie: Was Analysten von Oracle erwarten

Oracle-Aktie: Was Analysten von Oracle erwarten

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Oracle-Aktie im abgelaufenen Monat.

Oracle
175.13 CHF 5.11%
Kaufen Verkaufen

5 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Oracle-Aktie veröffentlicht.

4 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 338,00 USD beziffert, während sich der aktuelle NYSE-Aktienkurs von Oracle auf 201,95 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.400,00 USD98,0717.11.2025
Jefferies & Company Inc.400,00 USD98,0717.11.2025

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Über diese Dividendenzahlung können sich Oracle-Aktionäre freuen
Verhandlungen über Milliardenkredit für KI-Infrastruktur - Oracle und OpenAI mögliche Profiteure
So viel Gewinn hätte eine Oracle-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Oracle Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?