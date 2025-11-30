Was Analysten von der Intel-Aktie erwarten

Im vergangenen November haben 2 Experten die Aktie von Intel wie folgt eingeschätzt.

2 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Intel ein Kursziel von 35,00 USD. Dies bedeutet einen Abschlag von 5,56 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 40,56 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 35,00 USD -13,71 19.11.2025 Bernstein Research 35,00 USD -13,71 18.11.2025

