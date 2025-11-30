Intel Aktie 941595 / US4581401001
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktie im Fokus
|
30.11.2025 22:30:39
Was Analysten von der Intel-Aktie erwarten
Das sind die Analysten-Einschätzungen der Intel-Aktie im vergangenen Monat.
Im vergangenen November haben 2 Experten die Aktie von Intel wie folgt eingeschätzt.
2 Experten raten, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Intel ein Kursziel von 35,00 USD. Dies bedeutet einen Abschlag von 5,56 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 40,56 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Hold.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|35,00 USD
|-13,71
|19.11.2025
|Bernstein Research
|35,00 USD
|-13,71
|18.11.2025
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Intel Corp.
|
29.11.25
|Intel-Aktie letztlich weit im Plus: Markt spekuliert über mögliche Kooperation mit Apple (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
28.11.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
|
28.11.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Handel in New York: So performt der NASDAQ 100 am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Zuversicht in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
28.11.25
|Gute Stimmung in New York: Anleger lassen S&P 500 am Freitagmittag steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Intel Corp.
|19.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio📈: Broadcom, Quanta Services & ING mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Broadcom
✅ Quanta Services
✅ ING Group
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht stabil ins Wochenende -- DAX letztlich höher -- US-Börsen schließen am Freitag im Plus -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende wenig bewegt. Der deutsche Leitindex legte zu. An den US-Börsen endete der Handel freundlich. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.