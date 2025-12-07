Apple Aktie 908440 / US0378331005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Buy, hold, sell?
|
07.12.2025 11:48:00
Apple-Aktie: Experten empfehlen Apple im November mehrheitlich zum Kauf
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Apple-Aktie in den Fokus genommen.
Im abgelaufenen Monat haben 16 Experten ihre Einschätzung der Apple-Aktie veröffentlicht.
8 Experten stufen die Apple-Aktie als Kauf ein, 7 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 281,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 2,15 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Apple-Aktie von 278,85 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|305,00 USD
|9,38
|25.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|305,00 USD
|9,38
|24.11.2025
|UBS AG
|280,00 USD
|0,41
|21.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|246,99 USD
|-11,43
|17.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|305,00 USD
|9,38
|17.11.2025
|UBS AG
|280,00 USD
|0,41
|12.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|246,99 USD
|-11,43
|10.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|305,00 USD
|9,38
|10.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|305,00 USD
|9,38
|06.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|305,00 USD
|9,38
|04.11.2025
|UBS AG
|280,00 USD
|0,41
|04.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|03.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|246,99 USD
|-11,43
|03.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|305,00 USD
|9,38
|03.11.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: TonyV3112 / Shutterstock.com,r.classen / Shutterstock.com
Nachrichten zu Apple Inc.
|
05.12.25
|Apple Aktie News: Apple fällt am Abend (finanzen.ch)
|
05.12.25
|Apple Aktie News: Apple am Nachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
05.12.25