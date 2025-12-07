Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
07.12.2025 11:48:00

Apple-Aktie: Experten empfehlen Apple im November mehrheitlich zum Kauf

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Apple-Aktie in den Fokus genommen.

Im abgelaufenen Monat haben 16 Experten ihre Einschätzung der Apple-Aktie veröffentlicht.

8 Experten stufen die Apple-Aktie als Kauf ein, 7 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 281,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 2,15 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Apple-Aktie von 278,85 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD9,3825.11.2025
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD9,3824.11.2025
UBS AG280,00 USD0,4121.11.2025
Jefferies & Company Inc.246,99 USD-11,4317.11.2025
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD9,3817.11.2025
UBS AG280,00 USD0,4112.11.2025
Jefferies & Company Inc.246,99 USD-11,4310.11.2025
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD9,3810.11.2025
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD9,3806.11.2025
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD9,3804.11.2025
UBS AG280,00 USD0,4104.11.2025
DZ BANK--03.11.2025
Jefferies & Company Inc.246,99 USD-11,4303.11.2025
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD9,3803.11.2025

Redaktion finanzen.ch

